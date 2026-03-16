Поковба і Мірзоєв – бронзові призери чемпіонату Європи U23 з греко-римської боротьби
Українці одержали перемоги у малих фіналах
близько 2 годин тому
Євген Поковба / Фото - UWW
У сербському Зренянині завершився чемпіонат Європи U23 зі спортивної боротьби (вільна, жіноча і греко-римська).
Бронзовими призерами континентальної першості у греко-римському стилі стали Євген Поковба (в/к 60 кг) та Ірфан Мірзоєв (в/к 77 кг).
Поковба у малому фіналі з рахунком 3:1 переміг азербайджанця Айхана Джавадова, Мірзоєв – з рахунком 2:1 представника Молдови Александру Соловея.
Нагадаємо, українець Єгор Якушенко втретє у своїй кар'єрі виграв континентальну першість.