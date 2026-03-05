З Якушенком та Абдієвим. Оприлюднено склад збірної України з греко-римської боротьби на ЧЕ-2026
близько 1 години тому
На базі Олімпійського навчально-спортивного центру «Конча-Заспа» відбулося офіційне оголошення складу національної команди з греко-римської боротьби, яка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи U23.
Турнір стартує 13 березня у сербському місті Зренянин.
Склад збірної команди України:
55 кг – СТЕФАНСЬКИЙ Іван (Дніпропетровська обл.)
60 кг – ПОКОВБА Євген (Закарпатська обл.)
66 кг – СУЛТАНОВ Максут (Миколаївська обл.)
67 – ХУДЖАДЗЕ Імед (Запорізька обл.)
72 кг – ВАСИЛЬЄВ Дмитро (Харківська обл.)
77 кг – МІРЗОЄВ Ірфан (АР Крим-Полтавська обл.)
82 кг – АБДІЄВ Руслан (Харківська-Одеська обл.)
87 кг – СОЛОДЧУК Владислав (Рівненська обл.)
97 кг – ЯКУШЕНКО Єгор (м. Київ)
130 кг – ЯНКОВСЬКИЙ Іван (Одеська обл.)
Раніше стало відомо, що UWW допустив російських борців до турнірів під національним прапором та гімном.