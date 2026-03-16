Володимир Кириченко

У сербському Зренянині завершився чемпіонат Європи U23 зі спортивної боротьби (вільна, жіноча і греко-римська).

Чемпіоном континентальної першості у греко-римському стилі став Єгор Якушенко.

На шляху до фіналу вагової категорії 97 кг українець переміг представників Сербії, Грузії та Німеччини.

У золотому фіналі Єгор з рахунком 2:1 здолав білоруса Абубакара Аслаханова.

Для Якушенка це вже третій титул чемпіона Європа. Раніше Єгор перемагав на ЧЄ-U20 та ЧЄ-U23.

Раніше UWW допустив російських борців до турнірів під національним прапором та гімном.