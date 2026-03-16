Єгор Якушенко – триразовий чемпіон Європи з греко-римської боротьби
У Зренянині українець підтвердив статус кращого борця Старого світу
близько 3 годин тому
Єгор Якушенко / Фото - UWW
У сербському Зренянині завершився чемпіонат Європи U23 зі спортивної боротьби (вільна, жіноча і греко-римська).
Чемпіоном континентальної першості у греко-римському стилі став Єгор Якушенко.
На шляху до фіналу вагової категорії 97 кг українець переміг представників Сербії, Грузії та Німеччини.
У золотому фіналі Єгор з рахунком 2:1 здолав білоруса Абубакара Аслаханова.
Для Якушенка це вже третій титул чемпіона Європа. Раніше Єгор перемагав на ЧЄ-U20 та ЧЄ-U23.
