Руслан Абдієв – віцечемпіон світу U23 з греко-римської боротьби
Українець у фіналі не зміг здолати титулованного Гуту
близько 2 годин тому
Руслан Абдієв / Фото - UWW
Український борець греко-римського стилю Руслан Абдієв здобув срібну медаль на чемпіонаті світу U23, який проходить у Новому Саді (Сербія).
Абдієв змагався у ваговій категорії до 82 кг. У фіналі турніру Абдієв за технічним балом поступився представнику Молдови багаторазовому чемпіону світу U23 Александріну Гуту (1:1).
Наразі українці здобули 4 медалі на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби U-23: Ірфан Мірзоєв (до 77 кг) та Єгор Якушенко (до 97 кг) посіли перші місця, а Іван Чмир (до 87 кг) – друге.
Зазначимо, Україна йде другою у командному заліку турніру, на вершині знаходиться Іран.