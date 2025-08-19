Збірна України проводить підготовку до чемпіонату світу-2025 з тренером Усика
Наші греко-римляни – на шляху до головного старту сезону
близько 1 години тому
Збірна України з греко-римської боротьби / Фото - ФГРБУ
Збірна України з греко-римської боротьби продовжує підготовку до чемпіонату світу-2025, який у вересні пройде у Загребі (Хорватія).
Наша команда проводить тренувальний процес на базі спортивного клубу DOG під керівництвом Валентина Литвинчука – тренера з кросфіту абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.
Нагадаємо, Микола Кучмій та Парвіз Насібов стали чемпіонами міжнародного турніру у Польщі.