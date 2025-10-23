Олег Гончар

Олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби та народний депутат від партії «Слуга народу» Жан Беленюк поділився своїм ставленням до хейту, з яким зіткнувся після переходу в політику. Слова Жана наводить портал Sport.ua.

Нормально відношусь до критики. Спокійно, скажімо так. Зараз складні часи. Коли Володимир Зеленський запросив мене у свою команду, то перше, що він мені порадив – не читати коментарі. Я не особливо їх і читаю, а якщо й читаю, то ставлюся до цього з розумінням. Жан Беленюк

Беленюк розповів, що рідко звертає увагу на коментарі, але якщо бачить конструктивну критику, то готовий її аналізувати й реагувати. Водночас безпідставний хейт він вважає частиною свободи слова, за яку бореться Україна.

Беленюк підкреслив, що не блокує коментарі у своїх соцмережах, адже прагне підтримувати принципи демократії, де кожен має право висловити свою думку.

Нагадаємо, Беленюк готується до дебюту в ММА.