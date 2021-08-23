Сборная Украина отомстила Швеции и почти гарантировала себе место в плей-офф чемпионата Европы
Сборная Украины в стартовом матче четвертого тура группы D чемпионата Европы-2021 вернула должок команде Швеции.
Украинки, которые дважды уступили шведкам в квалификации Евроволей, сумели в трех партиях огорчить соперниц в основной части турнира.
Диагональные Изабелль Хаак и Олеся Рыхлюк устроили настоящую перестрелку. И если из нее нападающая сборной Швеции вышла победительницей (29 очков против 26), то вот виктория в матче досталась команде Рыхлюк.
Чемпионат Европы. Женщины. 4-й тур. Группа D
Украина – Швеция 3:0 (25:23, 25:17, 25:20)
Сборная Украина на 99% обеспечила себе проход в плей-офф чемпионата Европы. Математические шансы у соперниц еще есть, но полное их стечение – это уже что-то за гранью фантастики. Напомним, что путевку в плей-офф в секстете D уже себе обеспечили Турция и Нидерланды.
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