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Состоялась жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов – капитан сборной Украины сыграет против вице-чемпиона России

«Перуджа» в четвертьфинале сыграет с питерским «Зенитом»
Волейбол
15:03
Состоялась жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов – капитан сборной Украины сыграет против вице-чемпиона России
Фото: пресс-служба Перуджи

Завершились жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов по волейболу. В мужском турнире «Перуджа» капитана сборной Украины Олега Плотницкого сыграет с вице-чемпионом России питерским «Зенитом».

Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала

«Зенит» СПб (Россия) – «Перуджа» (Италия)
«Трентино» (Италия) – «Берлин» (Германия)
«Чивитанова» (Италия) – «Ястшембски» (Польша)
«Закса» (Польша) – «Динамо» (Россия)

Лига чемпионов. Женщины. 1/4 финала

«Динамо-Ак Барс» (Россия) – «Динамо» М (Россия)
«Монца» (Италия)– «Конельяно» (Италия)
«Девелопрес» (Польша) – «Вакифбанк» (Турция)
«Локомотив» (Россия) – «Фенербахче» (Турция)

Первые четвертьфинальные встречи пройдут с 8 по 10 марта, ответные – с 15 по 17 марта.

Напомним, что из группы «Прометея» в плей-офф прошли «Девелопрес» и «Локомотив».

Олег Шумейко-младший
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