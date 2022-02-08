Брынзак рассказал о состоянии Билосюк

Президент ФБУ надеется, что удастся собрать состав на эстафету

Елена Билосюк / Фото: Андрей Иванов

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что с каждым днем Елена Билосюк чувствует себя все лучше:



Елена Билосюк на подходе, показатели улучшаются каждый день. 6 февраля уже работала на велотренажере. Надеюсь, что сможем выставить состав на эстафету.

Напомним, что Билосюк и Дарья Блашко подхватили коронавирус, а Валентина Семеренко из-за проблем со здоровьем покинула Пекин-2022.