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Брынзак рассказал о состоянии Билосюк

Президент ФБУ надеется, что удастся собрать состав на эстафету
Olympics Пекин-2022
11:54
Брынзак рассказал о состоянии Билосюк
Елена Билосюк / Фото: Андрей Иванов

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что с каждым днем Елена Билосюк чувствует себя все лучше:

Елена Билосюк на подходе, показатели улучшаются каждый день. 6 февраля уже работала на велотренажере. Надеюсь, что сможем выставить состав на эстафету.

Напомним, что Билосюк и Дарья Блашко подхватили коронавирус, а Валентина Семеренко из-за проблем со здоровьем покинула Пекин-2022.

Источник: champion.com.ua Олег Шумейко-младший
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