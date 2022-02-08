Президент ФБУ: «У Джимы были шансы в индивидуальной гонке, но только с «нулем»
Брынзак рассказал о состоянии Билосюк
Президент ФБУ надеется, что удастся собрать состав на эстафету
11:54
Елена Билосюк / Фото: Андрей Иванов
Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что с каждым днем Елена Билосюк чувствует себя все лучше:
Елена Билосюк на подходе, показатели улучшаются каждый день. 6 февраля уже работала на велотренажере. Надеюсь, что сможем выставить состав на эстафету.
Напомним, что Билосюк и Дарья Блашко подхватили коронавирус, а Валентина Семеренко из-за проблем со здоровьем покинула Пекин-2022.