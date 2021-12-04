Пидручный: «Еще бы несколько метров, и, возможно, «съел» бы Бё»

Дмитрий Пидручный / фото - Biathlon.com.ua

На втором этапе Кубка мира в Эстерсунде завершилась эстафетная гонка у мужчин, на которой сборная Украины, в составе Артема Примы, Дмитрия Пидручного, Богдана Цымбала и Антона Дудченко, финишировала на 5-м месте.

Капитан сборной Дмитрий Пидручный подвел итоги этой гонки.

Когда слышишь, что это эстафета, сразу находятся резервы сил. С каждой гонкой все лучше себя чувствую, поэтому сегодня бросился в борьбу с первых метров и получилось дотерпеть, достаточно хорошо чувствовал скорость на трассе.

Отлично, что удалось справиться со стрельбой. Если честно, сегодня очень нелегкие погодные условия, ветер немного изменился, соответственно на пристрелке было много трудностей, но справился. Признаюсь, стойка была нелегкая, думаю, несколько габаритов закрылось, потому что я пытался быстро отстреляться. Думаю, выстрелы, проходили на границе, но ноль есть ноль (смеется).

Слышал поддержку украинских болельщиков, видел и наши флаги. И на старте эстафеты, и перед каждым огневым рубежом было слышно «Украина, Украина», «Дмитрий»! Спасибо фанам, чрезвычайно приятно слышать поддержку с трибун, еще и учитывая, что в прошлом году было без болельщиков. Сейчас гораздо веселее и приятнее стартовать, с ними желание бежать быстрее – увеличивается».