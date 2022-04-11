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Последствия скандала? Федерация биатлона Украины спустя 24 года получит нового руководителя

Владимир Брынзак занимал должность с 1998 года
Биатлон
11:27
Последствия скандала? Федерация биатлона Украины спустя 24 года получит нового руководителя
Владимир Брынзак

18 мая 2022 года состоятся выборы нового руководителя Федерации биатлона Украины. По информации портала Kamp-Sport, Владимир Брынзак, который с 1998 года занимает эту должность, в них участвовать не будет.

Вполне возможно, что на решение Брынзака повлиял скандал с натурализованными биатлонистками из рф, о котором мы писали ранее. Позицию Министра молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт  в этом вопросе вы можете прочитать в эксклюзивном материале XSPORT.ua.

 Отметим, что на минувшей зимней Олимпиаде в Пекине сборная Украины по биатлону не выиграла ни одной медали.

 

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Владимир Брынзак Вадим Гутцайт

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