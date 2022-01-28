Сборная Украины осталась без старшего тренера накануне Олимпиады-2022

Санитра отправлен на самоизоляцию из-за COVID-19

Фото: Дмитрий Евенко

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра отправлен на самоизоляцию из-за COVID-19.



Представитель команды сдал положительный антиген-тест, а также два положительных ПЦР-теста. Информация об негативных ПЛР-тестах оказалась недостоверной.

Словак был вынужден отправиться на самоизоляцию и теперь будет дистанционно консультировать спортсменов, а также других тренеров команды – Алексея Кравченко и Игоря Ященко.

Чтобы выйти из самоизоляции, которую он проводит в отельном номере Олимпийской деревни, Санитре нужно, чтобы болезнь протекала бессимптомно, а также сдать два негативных теста на коронавирус с разницей не менее 24 часов.

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный показал номер в Олимпийской деревне.