Экс-чемпион мира в тяжах: «Бриедис грубо действовал с Усиком, Джошуа сможет делать тоже самое»

Энцо Маккаринелли отдает предпочтение британцу в предстоящем бою

Энцо Маккаринелли / Фото: WalesOnline

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энцо Маккаринелли поделился мнением о бое украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) против обладателя титулов WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе британца Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

«Я выберу Джошуа, но посмотрим. Я скажу, что если Усик победит, то меня это не удивит. Я человек, который всегда исходит из того, что мы узнали и увидели. Когда Усик дрался с Бриедисом, в определенные моменты боя Майрис грубо с ним обращался. А если вы считаете, что Бриедис может грубо с ним обращаться, то и Джошуа сможет. Я думаю, что Усик может доставить Джошуа проблем на протяжении шести-семи раундов, но мне кажется, что с Энтони он не сможет делать то, что делает. Он не будет способен использовать свои фишки в передвижении и утомлять мозг. Собственно говоря, он занимается этим - изматывает твою голову, твой ум. Я считаю, что Усик не сможет сделать это с Джошуа, и с 7-го по 10 раунд Энтони начнет подбираться к нему и наваливаться на него. Я не думаю, что он остановит Усика, потому что Александр слишком хорош и умен. Но мне кажется, что это будет победа по очкам».

Усик победил Майриса Бриедиса решением судей в полуфинале Всемирной суперсерии бокса в тяжелом весе – 115:113, 115:113, 114:114.

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе Усика. Эдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.



Билеты на поединок были распроданы за сутки, а Хирн жалеет, что бой нельзя провести сразу на нескольких аренах, такой большой ажиотаж вызывает это противостояние.



Напомним, Усик тренируется под руководством специалиста, работая с которым он добыл главные победы в карьере – золото Олимпийских игр, а также звание абсолютного чемпиона мира.