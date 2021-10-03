Известный промоутер не видит перспектив у Джошуа в реванше с Усиком

Фрэнк Уоррен считает, что второй поединок пройдет по тому же сценарию, что и первый

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Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о реванше чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) и бывшего обладателя этих титулов Энтони Джошуа (24-2, 22 КО):

«Я не могу представить, чтобы реванш прошел как-то сильно иначе. Ведь в отличие от прошлого раза, когда Джошуа был избит Энди Руисом, я просто не допускаю мысли, чтобы Усик (перед реваншем) пустился во все тяжкие на бесконечных вечеринках и вышел (на повторный бой) в ужасном состоянии».

Усик и Джошуа проведут реванш, примерные даты которого уже известны. Украинец хотел бы, чтобы второй бой прошел на киевском НСК «Олимпийский», но по объективным причинам это весьма маловероятно.

После первого боя Джошуа, заявил, что украинец пропускает много ударов. Усик же признался, что британец не сумел его ничем удивить в ринге.

Как бы там ни было, но бывшему чемпиону придется что-то менять в своем геймплане, ведь перебоксировать украинца он вряд ли сможет.