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Известный российский актер: «Усик, верю в тебя! Россия с тобой»

Владимир Сычев оставил комментарий под постом украинца в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
12:05
Известный российский актер: «Усик, верю в тебя! Россия с тобой»
Фото: Аргументы и Факты

Известный российский актер Владимир Сычев решил поддержать украинского боксера Александра Усика, который сейчас готовится к бою против Энтони Джошуа.

Недавно Усик опубликовал у себя в Instagram пост, в котором обратился к Джошуа: «Я иду за тобой». На это отреагировал Сычев. Актер написал: «Саша, верю в тебя! Россия с тобой».

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры сдержанно говорят о поединке, в отличии от промоутеров. Так, представитель украинца Александр Красюк в который раз заявил, что уверен в победе УсикаЭдди Хирн же отстаивает противоположную точку зрения.

В целом же, большинство экспертов сходятся на мнении, что Усик лучше, как боксер, однако ему не хватит габаритов, чтобы победить Джошуа.

Ранее «Эй Джей» признался, что не считает Усика самым сложным соперником в карьере.

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Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

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