Пользователи букмекерских контор обвалили коэффициенты на Ломаченко накануне боя с Комми

За онлайн трансляцией поединка следите на XSPORT.ua

Фото: Facebook Ломаченко

До начала боя Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) против Ричарда Комми (30-3, 27 КО) осталось несколько часов.

Пользователи букмекерских контор не сомневаются в успех украинского боксера и ставят на него большие суммы. Об этом свидетельствуют изменения в коэффициентах. Так, еще несколько дней назад на Ломаченко можно было поставить за коэффициент 1,15, сейчас же его успех оценивается в 1,1. Победа Комми идет за 6.

Бой Ломаченко – Комми состоится утром 12 декабря в Нью-Йорке на легендарной арене в Madison Square Garden. На сайте XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция поединка.

Накануне украинец дал большое и очень нехарактерное для себя интервью, в котором прошелся по всем топам легкого веса.

Напомним, в бою против Комми Ломаченко поддержит чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик.