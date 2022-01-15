Скандальный украинский супертяжеловес – большой фаворит в своем следующем бою
Скандальный украинский боксер прошел процедуру взвешивания перед следующим боем
Пинчук снова проведет поединок в тяжелом весе
15 января 14:36
Фото: Top Rank
Украинский боксер Любомир Пинчук (13-2-1, 8 КО) и его следующий соперник Хосе Марио Флорес (8-2-2, 4 КО) прошли процедуру взвешивания накануне боя.
Пинчук показал на весах 88,130 кг, его соперник – 89 кг.
Бой пройдет 16 января в рамках тяжелого веса в андеркарде у чемпиона мира Джо Смита (27-3, 21 КО).
Отметим, что Пинчук также входит в рейтинг лучших супертяжеловесов планеты.
Напомним, Пинчук считает, что Виталий Кличко – алкоголик и наркоман, Александр Усик, по его мнению, вчистую проиграет Тайсону Фьюри, а Василий Ломаченко никогда не станет абсолютным чемпионом мира.