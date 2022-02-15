В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой

У Камилы обнаружили триметазидин

Фото: championat.com

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд рассказал, какую версию попадание допинга в организм фигуристки Камилы Валиевой предоставила защита россиянки, сообщил в своем Twitter журналист USA TODAY Том Шад.



После брифинга Денис Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка.

In a post-briefing scrum, Denis Oswald said Valieva’s argument for lifting her suspension was “contamination which happened with a product her grandfather was taking.” — Tom Schad (@Tom_Schad) February 15, 2022

Напомним, что после 7 часов слушания CAS решил не отстранять россиянку от соревнований. МОКу предложили вариант, как избежать скандалов с допингом на Олимпиадах, – просто отстранить Россию.

МОК не станет проводить церемонию награждения, если Валиева окажется на подиуме.