Представитель МОК о допинге Валиевой: «Это не тот случай, который мы хотели на этих Играх»
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
У Камилы обнаружили триметазидин
10:28
Фото: championat.com
Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд рассказал, какую версию попадание допинга в организм фигуристки Камилы Валиевой предоставила защита россиянки, сообщил в своем Twitter журналист USA TODAY Том Шад.
После брифинга Денис Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка.
In a post-briefing scrum, Denis Oswald said Valieva’s argument for lifting her suspension was “contamination which happened with a product her grandfather was taking.”— Tom Schad (@Tom_Schad) February 15, 2022
Напомним, что после 7 часов слушания CAS решил не отстранять россиянку от соревнований. МОКу предложили вариант, как избежать скандалов с допингом на Олимпиадах, – просто отстранить Россию.
МОК не станет проводить церемонию награждения, если Валиева окажется на подиуме.