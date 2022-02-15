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В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой

У Камилы обнаружили триметазидин
Olympics Пекин-2022
10:28
В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой
Фото: championat.com

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд рассказал, какую версию попадание допинга в организм фигуристки Камилы Валиевой предоставила защита россиянки, сообщил в своем Twitter журналист USA TODAY Том Шад.

После брифинга Денис Освальд сказал, что аргументом Валиевой в пользу отмены ее отстранения было загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка.

Напомним, что после 7 часов слушания CAS решил не отстранять россиянку от соревнований. МОКу предложили вариант, как избежать скандалов с допингом на Олимпиадах, – просто отстранить Россию.

МОК не станет проводить церемонию награждения, если Валиева окажется на подиуме.

Олег Шумейко-младший
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(Голосов: 4)

Теги

допинг

Комментарии 16

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15 февраля 2022г. 18:55
Открыли тайну дедушки.Он не хотел,чтобы об этом знала бабушка,хотя она стыдливо  догадывалась.
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15 февраля 2022г. 16:33
а потом бабушка мешала этой ложкой внучке каждый день в чай .вот и накопилось
0 0
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15 февраля 2022г. 16:31
дело было так:ему предписали пить таблетки раздавливая в ложке а потом этой ложкой бабуш
0 0
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15 февраля 2022г. 15:56
Дед принимал лекарство из мельдониевой группы. Бывает (только на россее)
0 0
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15 февраля 2022г. 15:04
Бедный ребёнок... Как же они её боятся.  Боятся ее победы. Это ж нужно было на пустом месте раздуть такой скандал.  Держись девочка!!! Правда на твоей стороне!
0 0
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15 февраля 2022г. 16:17
Понятно что звиздень,но гадость всякую принимать чтобы победить,зачем?вот такой руссоспорт...
0 0
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15 февраля 2022г. 14:55
Очень жалко вас злопыхатели, Валиева-звездочка! Жалкие пробы очернить сильных!
0 0
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15 февраля 2022г. 16:19
Звиздень мельдониевая,чему завидовать?
0 0
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15 февраля 2022г. 14:48
PostgreSQL Antipatterns: рекурсивные грабли на ровном месте, или Сказка о потерянном времени...🤕👍🤣
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15 февраля 2022г. 13:02
А *дедушка" это кто? У Кабаевой вон тоже был "дедушка"...
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15 февраля 2022г. 12:56
:ROFL: Ну что еще придумають чтобы оправдать допинг?!
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15 февраля 2022г. 14:38
Оправдываться не надо. У всех рыло в пуху. Большого спорта без допинга не бывает. Просто на Россию спустили всех собак: мол, она в дерьме, а мы белые и пушистые.... "чистые", без допинга :-)
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15 февраля 2022г. 15:54
Ты дибил?
0 0
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15 февраля 2022г. 12:38
"загрязнение с продуктом, который принимал ее дедушка" - это с той же оперы "дедушкины носки валялись в одной корзине для грязного белья с купальником Камилы".
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15 февраля 2022г. 12:57
Это могла быть и более тесная связь...
0 0
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15 февраля 2022г. 14:31
Андрюша, ну не всём же быть астматиками... Ты не допускаеш,что  это может быть ошибка или подстава. И не забывай, что есть ещё вторая проба, а вдруг она чистая??? С какими рожами будут Вдовцы???
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