В МОК рассказали, как оправдали попадание допинга в организм россиянки, – вина дедушки Валиевой

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд рассказал, какую версию попадание допинга в организм фигуристки Камилы Валиевой предоставила защита россиянки, сообщил в своем Twitter журналист USA TODAY Том Шад.



In a post-briefing scrum, Denis Oswald said Valieva’s argument for lifting her suspension was “contamination which happened with a product her grandfather was taking.”