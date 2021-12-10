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«Минай» сделал официальное заявление касательно угроз Селезнева журналисту

В клубе сообщили, что провели с форвардом профилактическую беседу
Футбол Украинская Премьер-лига
10 декабря 07:45
«Минай» сделал официальное заявление касательно угроз Селезнева журналисту
Евгений Селезнев / Фото: ФК Минай

«Минай» на своем официальном сайте сделал заявление по поводу конфликта между форвардом команды Евгением Селезневым и журналистом Андреем Сенькивым.

«В связи с обнародованием на ютуб-канале одной из популярных футбольных программ аудиозаписей телефонных разговоров футболиста команды Евгения Селезнева и главного тренера Игоря Леонова, «Минай» считает необходимым высказать следующее:

Мы уважаем работу журналистов и всегда рады, когда они своими материалами привлекают внимание к жизни нашего клуба. Однако не понимаем, когда медийщики пользуются сомнительными источниками и выдают неподтвержденную информацию как подлинный факт.

Журналист Андрей Сенькив, обнародовавший эти аудиозаписи, утверждает о якобы «проблемах в раздевалке», «нарушении дисциплины», «хамском отношении к тренеру» и прочем в эфире программы «Та То Таке» от 6 декабря 2021 года.

Отметим, что обнародованная видеозапись в тиктоке, на основании которой журналист делал свои выводы, что Селезнев отрицательно выражает свои эмоции, были адресованы не тренеру Игорю Леонову.

Обращаем внимание, что согласно проведенному внутреннему расследованию, выяснили, что видео было записано тайно неизвестным фанатом, выбежавшим на поле в момент, когда команда шла в фанатский сектор, благодарить за поддержку в игре с «Динамо» 27 ноября. Выражал критику Селезнев исключительно игрокам. Футболист уже принес извинения им в тот же день в раздевалке за свои действия.

Почему журналист делает подобные выводы в эфире программы и почему выдает свои измышления за подтвержденный факт – остается на совести автора. Не исключаем, что его источники, откуда он берет информацию, сознательно манипулируют журналистом, чтобы он выдавал желаемое за действительное.

Также нам непонятно, с какой целью была обнародована эта информация в эфире? Не с целью ли дискредитации клуба в глазах болельщиков и коллег? Возможно ради очередного хайпа?

Отметим, что подобная неподтвержденная информация стала причиной конфликта Селезнева с журналистом, в результате которых и возникли эти неприятные телефонные разговоры.

От имени клуба заявляем, что не поддерживаем каких-либо проявлений агрессии футболиста в сторону журналиста. В этой связи с игроком Селезневым уже была проведена профилактическая беседа в частном порядке и будут приняты соответствующие меры.

Также отметим, что соответствующие аудиозаписи были не в рабочее время игрока и они носят частный характер.

И просим представителей СМИ в будущем, если возникают подобные недоразумения с представителями нашего клуба, обращаться к нам, чтобы мы разрешили конфликт цивилизованным путем, а не из-за публичной огласки в СМИ, затрагивающей не только виновников конфликта, но и весь футбольный клуб и чувства его болельщиков».


Напомним, шоу «ТаТоТаке» выложило в сеть запись телефонного разговора Селезнева и Сенькива, в котором футболист угрожает журналисту.

Ранее комментируя скандальный эпизод с нецензурной лексикой Селезнева в адрес партнера по команде, журналист Сенькив, ссылаясь на свои источники, рассказал о натянутой атмосфере в коллективе.

Все скандалы Селезнева в 2021-м году.

Петр Приходько
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