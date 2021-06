Продолжится ли падение команды Черчесова? Прогноз на матч Финляндия – Россия

Станислав Черчесов раскритиковал своих игроков после поражения от Бельгии / Фото - twitter.com/TeamRussia

Программу второго тура группового этапа Евро-2020 откроет матч в Санкт-Петербурге между сборными Финляндии и России.

Финны значительно улучшили свои шансы на, по крайней мере, третье место в турнирной таблице по итогам первой стадии турнира, одержав победу над датчанами, и теперь настроены взять очки и в матче против россиян.

