Продолжится ли падение команды Черчесова? Прогноз на матч Финляндия – Россия

Россиянам обязательно нужно побеждать, но получится ли?

Прогноз

Станислав Черчесов раскритиковал своих игроков после поражения от Бельгии / Фото - twitter.com/TeamRussia

Программу второго тура группового этапа Евро-2020 откроет матч в Санкт-Петербурге между сборными Финляндии и России.

Финны значительно улучшили свои шансы на, по крайней мере, третье место в турнирной таблице по итогам первой стадии турнира, одержав победу над датчанами, и теперь настроены взять очки и в матче против россиян.

Понятно, что жуткий случай с Кристианом Эриксеном можно повлиял на датчан, и причина их поражения кроется, во многом, именно в этом эпизоде, однако нельзя не признать, что финны на чужом стадионе (и во втором туре опять придется играть, по сути, гостевой матч) держались очень собранно и реализовали единственный момент за всю игру. Скорее всего, против россиян команда Маркку Канервы опять постарается зацепиться за результат, в первую очередь, за счет концентрации.

Помимо победы над датчанами, финны хорошо начали отборочный турнир на ЧМ-2022, зацепив результативные ничьи с Боснией и Герцеговиной и Украиной. Сейчас северяне понимают, что набранное очко в матче против России практически гарантирует им выход в 1/8 финала – хотелось бы решить этот вопрос до матча последнего тура против Бельгии.

У финнов будет существенная поддержка в Санкт-Петербурге / Фото - twitter.com/Huuhkajat

Сборная России в первой игре на турнире без шансов проиграла бельгийцам. Причем дело даже не в счете 0:3, хотя и он закономерен, а в самом качестве игры команды Станислава Черчесова. Россияне выглядели неубедительно во всех линиях, на протяжении всего матча демонстрируя растерянность – ошибки Андрея Семенова и Игоря Дивеева, когда забивал Ромелу Лукаку, – лишнее тому подтверждение.

Еще перед стартом турнира было понятно, что кадровый потенциал сборной России оставляет желать лучшего, а Черчесову приходилось выбирать из тех, кто не соответствует уровню сборной. Эра Сергея Игнашевича осталась позади, а в центре обороны команды достойной замены ему сейчас нет. Более того, кадровая ситуация после матча против Бельгии еще больше усугубилась из-за травм Далера Кузяева и Юрия Жиркова. Также непонятно, можно ли выпускать на вторую игру Семенова, которого после матча против Бельгии просто уничтожили СМИ и болельщики, поэтому его психологическое состояние точно не лучшее.

Даже такая сборная России будет играть в предстоящем матче первым номером. Не только из-за того, что победа в этой встрече жизненно необходима, но и потому, что контроль мяча – не козырь финнов. Им гораздо удобнее играть вторым номером и искать свои шансы на контратаках. Если Россия не прибавит в скорости, то вряд ли ей удастся вскрыть эшелонированную оборону финнов, которые будут рассчитывать на быстрые атаки флангами и забросы на Теему Пукки.

В общем, кажется, что за счет организованности и системности финны явно могут побороться за очки на арене, где должно быть много их болельщиков, учитывая географическую близость Финляндии и Санкт-Петербурга. Далеко не факт, что повториться сценарий матча против Дании и удастся не пропустить и победить, однако преодолеть слабую оборону россиян и забить хотя бы один голы команде Канервы точно под силу. Предлагаем играть «гол Финляндии – да» за коэффициент 1,85.

Матч Финляндия – Россия состоится сегодня, 16 июня. Начало матча – в 16:00.