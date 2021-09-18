Перестроившиеся «Краматорск» и «Мариуполь», вечно молодой «Белый Барс» и дерзкий новичок. Превью сезона УХЛ. Часть 2

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Превью

Фото - uhl.ua

В пятницу, 17 сентября, матчем «Донбасс» – «Сокол» за Кубок Открытия официально стартовал шестой сезон Украинской хоккейной лиги.

Во второй части превью чемпионата от XSPORT.ua речь пойдет о командах, не сумевших преодолеть первый раунд плей-офф в прошлом сезоне, а также о единственном новичке сезона – харьковском «Рулав Одд».

Фото - uhl.ua Фото - uhl.ua

ХК «Краматорск» (Краматорск)

Новичок прошлого сезона УХЛ стал одним из открытий минувшего чемпионата. Команда, у которой не было полноценных предсезонных сборов, смогла бросить вызов старожилам чемпионата Украины и смогла отобрать очки в регулярном чемпионате абсолютно у всех соперников.

После завершения плей-офф «Краматорск» покинул главный тренер Павел Микульчик, с нового сезона ее будет возглавлять бывший тренер «Днепра» Олег Тимченко. Под его руководством команда провела мощные сборы, сыграла несколько контрольных поединков, а также выступила на Открытом Кубке Донбасса, заняв второе место при двух победах в трех матчах.

Вратарскую позицию «Краматорска» с нового сезона будут цементировать два именитых новичка – экс-голкипер «Белого Барса» Кирилл Кучер и Виталий Трус, перебравшийся из чемпионата Беларуси. По сравнению с прошлым сезоном, именно во вратарской позиции просматривается самое большое усиление.

Большие изменения прошли и в составе полевых игроков. Команду покинули системообразующие игроки прошлого сезона Глеб Кривошапкин, Никита Полухин, Эдуард Гринь, Артем Сурсов, Иван Цыпнятов, Айнарс Подзиньш и Александр Люльчук. Но при этом «Краматорск» сохранил в своем составе капитана Андрея Жвачкина, нападающего Николая Столяренко и защитника Павла Тарана, усилившись известным по выступлениям в Украине Сергеем Афанасьевым, результативным форвардом из чемпионата Беларуси Артемом Градовичем, защитником «Кременчуга» Ильей Бабрусевым и целой группой других игроков, возможности которых уже раскроют первые матчи нового сезона.

В целом, для «Краматорска» в новом сезоне многое будет зависеть от того, насколько быстро сможет сыграться обновившаяся на 2/3 команда и удастся ли показать быстрый результат новому тренерскому штабу. В прошлом году «шестеренки» отлично прошли похожее испытание и созданная с нуля команда сразу начала демонстрировать симпатичный хоккей, но в этом году сделать то же самое проще точно не будет.

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ХК «Мариуполь» (Мариуполь)

В похожей ситуации с «Краматорском» находится и «Мариуполь», за исключением того, что «Стальные чайки» продолжили сотрудничество с тем же главным тренером – Сергем Витером. Однако что касается состава «Мариуполя» – он обновился практически полностью. Команду пополнили преимущественно игроки, уже поигравшие в УХЛ. Среди таких вратарь «Краматорска» Денис Короваев, нападающие «Белого Барса» Роман Благой, Сергей Бабинец и Назар Ружников, бывшие форварды «Донбасса» Александр Костиков, Никита Милехин и Николай Казаковцев, а также Виктор Тютченко и Алексей Янишевский, поигравшие за «Кременчуг» и «Днепр» соответственно. Отдельно стоит выделить приход в «Мариуполь» Элиезера Щербатова – нападаюещго сборной Израиля, а также первого израильтянина в истории УХЛ и КХЛ.

Витер перед стартом сезона акцентировал внимание на том, что задачей команды будет борьба за медали в новом чемпионате, однако игра «Мариуполя» на предсезонных турнирах – Открытых Кубках Донбасса и Кременчуга – не вселяет оптимизма. За шесть матчей «стальные чайки» одержали только две победы, и на данный момент основной задачей тренерского штаба является налаживание сыгранности игроков и поиск оптимальных сочетаний.

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«Белый Барс» (Белая Церковь)

«Белый Барс» в новом сезоне не станет изменять традициям и традиционно сделает ставку на молодежь. Команда Константина Буценко в межсезонье потеряла всех лидеров – Бабинец и Благой ушли в «Мариуполь», Дмитрий Даниленко – в «Донбасс», Кирилл Кучер – в «Краматорск», а Сергей Логач прописался в «Соколе».

Теперь же бремя лидерства ляжет на плечи неплохо проявивших себя в последнем сезоне Артема Грабовецкого и Артема Гребеника, а также более опытных Максима Ядловского и Юрия Качана. Также стоит обратить внимание на возвращение в хоккей форварда Владислава Куцевича, который последний сезон пропускал.

На последнем предсезонном турнире в Кременчуге «Белый Барс» проиграл все три матча, но это не должно кого-то удивлять. Штаб Буценко только начинает обкатку вечно молодой команды и ее прогресс будет виден только на длительной дистанции регулярного чемпионата.

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«Рулав Одд» (Харьков)

Харьковская команда – главная загадка нового сезона. До последних дней перед стартом сезона был неизвестен даже состав новичка УХЛ, не говоря уже о подготовке команды к сезону. Параллели с прошлогодним «Краматорском» напрашиваются сами собой, но сможет ли «Рулав одд» повторить результат «шестеренок» – большой вопрос. В целом, состав харьковской команды – классический сплав опыта и молодости, причем во всех линиях. Вратарскую позицию закроют опытные Олег Петров и Михаил Шевчук при поддержке молодого Александра Качулы, в защите на первых ролях будут Александр Мельников, возобновивший карьеру Дмитрий Пугачев и экс-игрок «Ледяных Волков» Никита Жигалов, а в нападении ведущие сочетания составят Георгий Кича, Евгений Секирко, Артем Сурсов, Сергей Пойманов, Кирилл Бондаренко и Евгений Абаджян.

Главный тренер «Рулав Одд» Игорь Шаманский перед стартом сезона заявил, что команда не будет играть в чемпионате ради одного только участия и ставит перед собой высокие задачи. От роли самого Шаманского в этом будет зависеть очень много – ему предстоит наладить связь между своими ровесниками на льду и харьковской молодежью, которой нужно еще пройти тяжелое испытание взрослым хоккеем, и на этом пути точно не будет обходиться без ошибок.

УХЛ. «Мариуполь» – «Белый Барс». Видео трансляция