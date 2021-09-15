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Усилившийся «Донбасс», омолодившийся «Днепр» и стабильный «Сокол». Превью сезона УХЛ. Часть 1

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Хоккей УХЛ
18:41
Усилившийся «Донбасс», омолодившийся «Днепр» и стабильный «Сокол». Превью сезона УХЛ. Часть 1 Превью
Фото - uhl.ua

Уже в пятницу, 17 сентября, стартует шестой розыгрыш чемпионата Украинской хоккейной лиги. В новом сезоне сыграют восемь команд, среди которых один новичок – харьковский «Рулав Одд».

Состав УХЛ сезона-2021/22:

«Донбасс» (Донецк)

«Сокол» (Киев)

ХК «Кременчуг» (Кременчуг)

«Днепр» (Херсон)

«Белый Барс» (Белая Церковь)

ХК «Краматорск» (Краматорск)

ХК «Мариуполь» (Мариуполь)

«Рулав Одд» (Харьков)

По сравнению с прошлым сезонов, из состава участников УХЛ выбыли киевские «Ледяные Волки». До чемпионата остается несколько дней, поэтому клубы уже подали заявки с составами, которые будут начинать новый сезон.

XSPORT.ua предлагает ознакомиться с командами, которые уже через несколько дней начнут сражение за звание чемпиона Украины.

Фото - uhl.ua
Фото - uhl.ua

«Донбасс» (Донецк)

Действующий чемпион Украины перед стартом сезона существенно усилился, поскольку еще до начала чемпионата УХЛ успел сыграть четыре матча в Лиге чемпионов. Помимо легионеров, в межсезонье команду Павла Микульчика пополнили и известные украинские игроки, среди которых Дмитрий Даниленко, Феликс Морозов, Виталий Андрейкив и Глеб Кривошапкин. Новички появились во всех линиях. Вратарская позиция обновилась на 2/3 благодаря появлению в составе Андрея Макарова и Яниса Вориса, но, судя по предсезонке, в тренерском штабе продолжают рассчитывать и на Богдана Дьяченко, который с позиции третьего вратаря будет получать время в чемпионате Украины.

В линии обороны главными приобретениями являются легионеры: Джейлен Смерек, Евгений Ногачев, Владислав Соколовский, Никита Жульдиков и Григорий Желдаков, которые дополнили сочетания с Филиппом Пангеловым-Юлдашевым, Андреем Григорьевым и Виталием Андрейкивым.

Среди нападающих ведущая роль остается у лидеров прошлого сезона Андрея Бирюкова, Олега Шишлянникова, Андрея Сигарева и Виктора Туркина. Большую роль также продолжают играть многолетние лидеры «Донбасса» Виктор Захаров, Виталий Лялька и Илья Коренчук. При этом атакующий потенциал команды существенно усилил приход Михаила Стефановича и Павла Медведева.

Четыре тура в Лиге чемпионов команда отыграла одним составом, поэтому не исключено, что в чемпионате Украины Микульчик даст поиграть ближайшим резервистам. Однако даже при этом в предсезонке и матчах Лиги чемпионов «Донбасс» показал, что обладает огромным кадровым потенциалом и находится в хорошей форме, которую форсировал к дебюту в еврокубках. Более того, два важнейших матча против «Клагенфурта» дончан ждут и в первой половине октября, поэтому в ближайшие недели стоит ожидать только устранения ошибок и работы над недостатками перед двумя важнейшими матчами еврокампании.

Фото - uhl.ua
Фото - uhl.ua

«Сокол» (Киев)

Вице-чемпиону Украины предстоит также сыграть на евроарене, но это будет в конце октября – «Сокол» вернется в Континентальный кубок матчами против латвийского «Олимпа», венгерского «Ференцвароша» и еще одного победителя первого раунда.

Команда Олега Шафаренко сохранила практически всех ведущих игроков образца прошлого сезона и провела мощную предсезонку, сыграв на турнире в Новополоцке, а также выиграв Kremenchuk Open Cup-2021.

Среди потерь команды стоит выделить разве что ушедших в «Донбасс» Феликса Морозова и Виталия Андрейкива, Илью Олендаренко, который будет защищать цвета «Мариуполя», а также задрафтованного «Вегасом» и уехавшего в OHL Артура Чолача, но при этом ветераны (Андрей Михнов, Дмитрий Нименко), так и молодые лидеры (Дмитрий Кубрицкий, Алексей Платонов, Антон Рубан, Александр Павленко, Ярослав Панченко) остаются в строю.

Хорошо себя на турнире в Кременчуге проявил еще один опытный игрок – 35-летний нападающий Виктор Андрущенко, – но из-за травмы он пропустит первые три недели чемпионата.

В целом, «Сокол» провел хорошую подготовительную кампанию, нашел точечные замены ушедшим лидерам и сохранил костяк команды из прошлого сезона, поэтому в новом чемпионате справедливо будет ожидать от киевлян прогресса.

Фото - uhl.ua
Фото - uhl.ua

ХК «Кременчуг»

После выигранного чемпионата-2019/20 «Кременчуг» выступил ниже ожиданий в прошлом сезоне, не просто не дойдя даже до финала, но и проиграв новичку – «Соколу» – в полуфинальной серии в четырех матчах.

В межсезонье команда Александра Савицкого столкнулась с необходимостью перемен и существенно обновила состав, но вряд ли пока что эти изменения можно назвать такими, которые помогут в новом сезоне вернуться на былые позиции. «Кременчуг» потерял лидеров во всех амплуа. Это касается и возвращение в систему «Авангарда» основного вратаря последних двух лет Вячеслава Новицкого, уход защитников Давида Григоряна, Владимира Алексюка и Александра Боевых, но самые большие потери в нападении, где «горожане» остались без результативных Александра Пукса и Дмитрия Орлова.

Традиционно для «Кременчуга», в команде летом было на просмотре много новичков, но в предсезонных матчах впечатлил разве что вратарь Михаил Боярчук. Хорошая перспектива заиграть в команде у защитников Семена Богаченка и Максима Тимофеева, а в атаке стоит выделить приход Антона Кошелева и Павла Скуматова, которые должны стать заменой Пуксу и Орлову. Также, скорее всего, больше игрового времени будут получать молодые Глеб Варава, Тимофей Савицкий и Давид Сибилевич.

Предсезонные турниры показали, что у «Кременчуга» еще множество игровых проблем, которые штабу Савицкого, судя по всему, придется решать уже по ходу официальных матчей.

Фото - uhl.ua
Фото - uhl.ua

«Днепр» (Херсон)

Столкнувшись с финансовыми проблемами еще по ходу прошлого сезона, «Днепр», тем не менее, добрался до полуфинала плей-офф, где проиграл только будущему чемпиону – «Донбассу». Только летом стало известно, что команда продолжит существование и участие в чемпионате УХЛ, но состав и тренерский штаб коллектива оставался загадкой до последних дней перед стартом сезона.

«Днепр» не провел ни одного предсезонного турнира, а в заявке на сезон пока опубликовал только 17 полевых игроков. Безусловно, по ходу сезона состав херсонцев будет пополняться, но отсутствие сборов и предсезонных матчей на старте сезона скажется на команде не лучшим образом.

В составе «Днепра» в этом сезоне вернутся Эдуард Захарченко и Кирилл Катрич в чемпионат Украины и большой хоккей соответственно. Также опыта должно прибавить присутствие легионеров: Булата Хамматова, Рамазана Алдамжарова и Андрея Русакова, но в остальном состав «Днепра» изобилует фамилиями молодых игроков и местных воспитанников, которые уже успели немного поиграть в УХЛ, но пока только делают первые шаги во взрослом хоккее.

Ну и ключевая новость, что главным тренером «Днепра» в новом сезоне вновь будет Дмитрий Пидгурский, который работал с херсонцами два сезона перед тем, как ушел в молодежную сборную Украины. На этот раз Пидгурскому будет тяжелее сколотить из имеющихся игроков претендента на медали, но нет сомнений в том, что от матча к матчу команда будет прогрессировать. О каких-то более глобальных задачах пока говорить трудно.

Продолжение превью читайте на XSPORT.ua в ближайшее время.

Александр Черненко
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Теги

Донбасс Сокол (Киев) Днепр (Херсон) ХК Кременчуг

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