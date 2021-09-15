Усилившийся «Донбасс», омолодившийся «Днепр» и стабильный «Сокол». Превью сезона УХЛ. Часть 1
Уже в пятницу, 17 сентября, стартует шестой розыгрыш чемпионата Украинской хоккейной лиги. В новом сезоне сыграют восемь команд, среди которых один новичок – харьковский «Рулав Одд».
Состав УХЛ сезона-2021/22:
«Донбасс» (Донецк)
«Сокол» (Киев)
ХК «Кременчуг» (Кременчуг)
«Днепр» (Херсон)
«Белый Барс» (Белая Церковь)
ХК «Краматорск» (Краматорск)
ХК «Мариуполь» (Мариуполь)
«Рулав Одд» (Харьков)
По сравнению с прошлым сезонов, из состава участников УХЛ выбыли киевские «Ледяные Волки». До чемпионата остается несколько дней, поэтому клубы уже подали заявки с составами, которые будут начинать новый сезон.
XSPORT.ua предлагает ознакомиться с командами, которые уже через несколько дней начнут сражение за звание чемпиона Украины.
«Донбасс» (Донецк)
Действующий чемпион Украины перед стартом сезона существенно усилился, поскольку еще до начала чемпионата УХЛ успел сыграть четыре матча в Лиге чемпионов. Помимо легионеров, в межсезонье команду Павла Микульчика пополнили и известные украинские игроки, среди которых Дмитрий Даниленко, Феликс Морозов, Виталий Андрейкив и Глеб Кривошапкин. Новички появились во всех линиях. Вратарская позиция обновилась на 2/3 благодаря появлению в составе Андрея Макарова и Яниса Вориса, но, судя по предсезонке, в тренерском штабе продолжают рассчитывать и на Богдана Дьяченко, который с позиции третьего вратаря будет получать время в чемпионате Украины.
В линии обороны главными приобретениями являются легионеры: Джейлен Смерек, Евгений Ногачев, Владислав Соколовский, Никита Жульдиков и Григорий Желдаков, которые дополнили сочетания с Филиппом Пангеловым-Юлдашевым, Андреем Григорьевым и Виталием Андрейкивым.
Среди нападающих ведущая роль остается у лидеров прошлого сезона Андрея Бирюкова, Олега Шишлянникова, Андрея Сигарева и Виктора Туркина. Большую роль также продолжают играть многолетние лидеры «Донбасса» Виктор Захаров, Виталий Лялька и Илья Коренчук. При этом атакующий потенциал команды существенно усилил приход Михаила Стефановича и Павла Медведева.
Четыре тура в Лиге чемпионов команда отыграла одним составом, поэтому не исключено, что в чемпионате Украины Микульчик даст поиграть ближайшим резервистам. Однако даже при этом в предсезонке и матчах Лиги чемпионов «Донбасс» показал, что обладает огромным кадровым потенциалом и находится в хорошей форме, которую форсировал к дебюту в еврокубках. Более того, два важнейших матча против «Клагенфурта» дончан ждут и в первой половине октября, поэтому в ближайшие недели стоит ожидать только устранения ошибок и работы над недостатками перед двумя важнейшими матчами еврокампании.
«Сокол» (Киев)
Вице-чемпиону Украины предстоит также сыграть на евроарене, но это будет в конце октября – «Сокол» вернется в Континентальный кубок матчами против латвийского «Олимпа», венгерского «Ференцвароша» и еще одного победителя первого раунда.
Команда Олега Шафаренко сохранила практически всех ведущих игроков образца прошлого сезона и провела мощную предсезонку, сыграв на турнире в Новополоцке, а также выиграв Kremenchuk Open Cup-2021.
Среди потерь команды стоит выделить разве что ушедших в «Донбасс» Феликса Морозова и Виталия Андрейкива, Илью Олендаренко, который будет защищать цвета «Мариуполя», а также задрафтованного «Вегасом» и уехавшего в OHL Артура Чолача, но при этом ветераны (Андрей Михнов, Дмитрий Нименко), так и молодые лидеры (Дмитрий Кубрицкий, Алексей Платонов, Антон Рубан, Александр Павленко, Ярослав Панченко) остаются в строю.
Хорошо себя на турнире в Кременчуге проявил еще один опытный игрок – 35-летний нападающий Виктор Андрущенко, – но из-за травмы он пропустит первые три недели чемпионата.
В целом, «Сокол» провел хорошую подготовительную кампанию, нашел точечные замены ушедшим лидерам и сохранил костяк команды из прошлого сезона, поэтому в новом чемпионате справедливо будет ожидать от киевлян прогресса.
ХК «Кременчуг»
После выигранного чемпионата-2019/20 «Кременчуг» выступил ниже ожиданий в прошлом сезоне, не просто не дойдя даже до финала, но и проиграв новичку – «Соколу» – в полуфинальной серии в четырех матчах.
В межсезонье команда Александра Савицкого столкнулась с необходимостью перемен и существенно обновила состав, но вряд ли пока что эти изменения можно назвать такими, которые помогут в новом сезоне вернуться на былые позиции. «Кременчуг» потерял лидеров во всех амплуа. Это касается и возвращение в систему «Авангарда» основного вратаря последних двух лет Вячеслава Новицкого, уход защитников Давида Григоряна, Владимира Алексюка и Александра Боевых, но самые большие потери в нападении, где «горожане» остались без результативных Александра Пукса и Дмитрия Орлова.
Традиционно для «Кременчуга», в команде летом было на просмотре много новичков, но в предсезонных матчах впечатлил разве что вратарь Михаил Боярчук. Хорошая перспектива заиграть в команде у защитников Семена Богаченка и Максима Тимофеева, а в атаке стоит выделить приход Антона Кошелева и Павла Скуматова, которые должны стать заменой Пуксу и Орлову. Также, скорее всего, больше игрового времени будут получать молодые Глеб Варава, Тимофей Савицкий и Давид Сибилевич.
Предсезонные турниры показали, что у «Кременчуга» еще множество игровых проблем, которые штабу Савицкого, судя по всему, придется решать уже по ходу официальных матчей.
«Днепр» (Херсон)
Столкнувшись с финансовыми проблемами еще по ходу прошлого сезона, «Днепр», тем не менее, добрался до полуфинала плей-офф, где проиграл только будущему чемпиону – «Донбассу». Только летом стало известно, что команда продолжит существование и участие в чемпионате УХЛ, но состав и тренерский штаб коллектива оставался загадкой до последних дней перед стартом сезона.
«Днепр» не провел ни одного предсезонного турнира, а в заявке на сезон пока опубликовал только 17 полевых игроков. Безусловно, по ходу сезона состав херсонцев будет пополняться, но отсутствие сборов и предсезонных матчей на старте сезона скажется на команде не лучшим образом.
В составе «Днепра» в этом сезоне вернутся Эдуард Захарченко и Кирилл Катрич в чемпионат Украины и большой хоккей соответственно. Также опыта должно прибавить присутствие легионеров: Булата Хамматова, Рамазана Алдамжарова и Андрея Русакова, но в остальном состав «Днепра» изобилует фамилиями молодых игроков и местных воспитанников, которые уже успели немного поиграть в УХЛ, но пока только делают первые шаги во взрослом хоккее.
Ну и ключевая новость, что главным тренером «Днепра» в новом сезоне вновь будет Дмитрий Пидгурский, который работал с херсонцами два сезона перед тем, как ушел в молодежную сборную Украины. На этот раз Пидгурскому будет тяжелее сколотить из имеющихся игроков претендента на медали, но нет сомнений в том, что от матча к матчу команда будет прогрессировать. О каких-то более глобальных задачах пока говорить трудно.
Продолжение превью читайте на XSPORT.ua в ближайшее время.
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