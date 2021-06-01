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Швеция – мимо, Казахстан подарил Канаде шанс не опозориться. Уже в 1/4 канадцы могут сыграть с Россией

Расклады в группе B перед последним игровым днем группового этапа
Хоккей Чемпионат мира
10:47
Швеция – мимо, Казахстан подарил Канаде шанс не опозориться. Уже в 1/4 канадцы могут сыграть с Россией
Превью
Судьба Канады на ЧМ-2021 – в ее собственных руках / Фото - IIHF

Сборная Швеции проиграла России и впервые в истории не попала в плей-офф чемпионата мира. Шведы были девятыми на мировом первенстве только один раз – в 1937-м году. Здесь какие-либо комментарии излишни.

Мы писали, что шансы избежать такого сценария у сборной Канады не намного лучше, но ей повезло получить сказочный подарок от сборной Казахстана, которая накануне неожиданно проиграла Норвегии – и теперь судьба Канады в ее руках.

Турнирное положение в группе B перед последним днем группового этапа:

Оставшиеся матчи:

Канада – Финляндия

Италия – США

Германия – Латвия

Для выхода в четвертьфинал сборной Жерара Галлана нужно хотя бы одно из двух условий:

– собственная победа над Финляндией в последнем туре (не важно, в основное время или в овертайме/по буллитам;

– поражение финнам в овертайме/по буллитам при условии, что матч Латвия – Гармания закончится в основное время и не важно, в чью пользу, то есть, одна из этих команд останется без очков.

Что касается других команд:

– Судьба Казахстана полностью зависит от Канады. Команда Юрия Михайлиса пройдет в четвертьфинал только в случае поражения Канады в матче с Финляндией в основное время;

– Победитель матча Германия – Латвия точно будет в четвертьфинале, проигравший в основное время – точно нет. Если Канада проиграет Финляндии в основное время, то и уступивший в овертайме/по буллитам в матче Германия – Латвия также будет в 1/4.

Скорее всего, сборная Канады? в случае выхода в четвертьфинал, займет четвертое место в группе. Иной исход будет только в случае победы канадцев в основное время и завершения матча Германия – Латвия за пределами 60-ти минут с любым исходом.

Турнирное положение в группе А перед последним днем группового этапа:

Оставшиеся матчи:

Швейцария – Великобритания

Словакия – Чехия

Россия – Беларусь

Вечером 1 июня сборная России играет против Беларуси, и, в случае победы (не важно, в основное время или за его пределами), точно становится первой и играет против четвертой команды группы B. Поражение от белорусов в основное время практически гарантированно поставит команду Валерия Брагина минимум на второе место, если удастся набрать хотя бы одно очко – возможны варианты, которые зависят, в первую очередь, от матча Чехия – Словакия, поскольку у словаков есть победа над россиянами в очном матче.

Однако, закрыв глаза на математику, и принимая во внимание то, что у Беларуси команда, по сути, рассыпалась по ходу турнира и проиграла уже четыре матча подряд, можно предположить, что шансы России на первое место в группе близки к стопроцентным. А значит – матч Россия – Канада в четвертьфинале очень реален!

ЧМ-2021. Швейцария – Великобритания. Видео трансляция

ЧМ-2021. Канада – Финляндия. Видео трансляция

ЧМ-2021. Канада – Финляндия. Онлайн трансляция

ЧМ-2021. Италия – США. Видео трансляция

ЧМ-2021. Словакия – Чехия. Видео трансляция

ЧМ-2021. Германия – Латвия. Видео трансляция

ЧМ-2021. Россия – Беларусь. Видео трансляция

ЧМ-2021. Россия – Беларусь. Онлайн трансляция

Александр Черненко
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Теги

сборная Канады (хоккей) сборная Финляндии (хоккей) сборная России (хоккей) сборная Латвии (хоккей) сборная Германии (хоккей) сборная Казахстана (хоккей)

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