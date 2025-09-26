Олег Гончар

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук рассказала, что у нее синдром поликистозных яичников, который выявили в 2020 году после резкой потери веса перед ЧМ-2019.

Из-за неправильного диагноза по кишечнику и некорректного лечения спортсменка потеряла 4,5 кг за две недели, сжегши жировую массу.

«Это гормоны. Сначала всё было нормально, но через месяц начали сбоить мои гормоны. Пропал цикл, потом он вроде восстановился, но зимой появилась боль, и мне поставили диагноз». Марина Бех-Романчук

Она отметила, что полноценное лечение усложнено из-за рисков, связанных с допинг-контролем.

«Многие думают, что спортсмены делают, что хотят, но положительная проба – не всегда осознанный выбор». Марина Бех-Романчук

Напомним, что дисквалифицированная на четыре года Бех-Романчук ждет первенца.