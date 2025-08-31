Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сообщила, что в ближайшее время даст интервью о своей длительной дисквалификации.

«Друзья, конечно, я дам интервью. Запись запланирована на 5 сентября. Почему так поздно? А все потому, что человек, который дважды был госпитализирован в больницу и между этим всем физически не мог выходить из дома, не может чудесным образом дать какое-то интервью.

И даже если спортсмен молчит, не забывайте, что у него есть команда, которая его защищает, и что для защиты может быть важно молчание. Спортсмены - не юристы, и они делают то, что им говорит их команда и то, что поможет в защите.

Поэтому критика здесь неуместна и обвинения также. Интервью будет не спортивному изданию, потому что одно из крупнейших меня очень разочаровало.

Они не смогли качественно ознакомиться даже с той информацией, что была в общем доступе (поверьте, если бы я была в нормальном состоянии, я бы высказала свое мнение о лживой информации о повышенном тестостероне и одном из последних (что я отказалась открыть пробу Б).

Хотя она была открыта по заявке моей команды и за мой собственный счет соответственно были проведены все необходимые анализы».