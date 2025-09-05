Олимпийская чемпионка – о допинге Бех-Романчук: «Нам важно придерживаться честного спорта»
Титулованная немка не стала осуждать Марину
около 1 часа назад
Олимпийская чемпионка Токио-2020 по легкой атлетике немка Малайка Михамбо для Суспільне Спорт прокомментировала дисквалификацию титулованной украинской прыгуньи в длину Марины Бех-Романчук.
«Да, это громкая история, но я не хочу никого осуждать. Думаю, нам важно придерживаться честного и чистого спорта».
Итальянка Лариса Япикино считает, что для полноценного вывода о Бех-Романчук нужно «прочитать все документы»:
«Много не следила. Считаю, что нам сначала нужно прочитать все документы – и тогда можно формировать мнение».
Напомним, что Бех-Романчук дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Однако легкоатлетка не согласилась на сделку по сокращению дисквалификации.