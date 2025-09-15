Бех-Романчук ожидает первенца
Спортивная пара легкоатлетки и пловца ожидает пополнения
около 1 часа назад
Фото: Instagra
Титулованная легкоатлетка Марина Бех-Романчук в своем Instagram сообщила о беременности:
1+1=3.
Столько слез, врачей и усилий, но мы верили и мечтали
Когда казалось, что весь мир разрушен и в нашей жизни не осталось ничего прекрасного, мы через несколько дней узнаем о тебе.
Этот путь был трудным, но мы с нетерпением ждем нашего ангелочка.
Напомним, что Бех-Романчук отстранили на 4 года из-за позитивного допинг-теста.