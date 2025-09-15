Титулованная легкоатлетка Марина Бех-Романчук в своем Instagram сообщила о беременности:

1+1=3.

Столько слез, врачей и усилий, но мы верили и мечтали

Когда казалось, что весь мир разрушен и в нашей жизни не осталось ничего прекрасного, мы через несколько дней узнаем о тебе.

Этот путь был трудным, но мы с нетерпением ждем нашего ангелочка.