Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свою победу на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике.

Всегда приятно выигрывать золотую награду для своей страны и для людей. Конечно, [этот момент] очень быстротечный, потому что первое своё «золото» чемпионата Европы я выиграла в 2022 году. То есть это был первый год [полномасштабной] войны.

Было прохладно, но у меня есть мой матрас и кофта для этого. Очень помогли мне. Да, ветер был. Он на самом деле дул постоянно, почти в лицо, но в принципе мы тренировались тоже в таких условиях. С моего детства, на родном стадионе тоже, когда прыгаю, ветер в лицо.

Были ошибки в разбеге на мою дугу, то есть это и было причиной, почему не удалось прыгнуть 2.01 м. Я очень рада, что выиграла третье «золото» чемпионата Европы, но результат, конечно, хотелось бы повыше к небу, но ничего. Главное, что медаль есть.

На 1.95 м вообще забавный момент произошёл. На самом деле в первой попытке вроде по ощущениям бежалось хорошо, но немного потеряла равновесие перед последним шагом перед отталкиванием, и так получилось. Но решила прыгать вторую попытку и в принципе прыгнула с запасом, и затем 1.97 м [покорила] с первой попытки, что в принципе дало мне эту награду. Амбиции были очень большие. Конечно, хотелось прыгнуть 2.01 м и ещё выше, но ничего, работаем дальше.

Меня очень удивила Ангелина Топич, потому что я была в шоке, когда она не взяла 1.88 м, к сожалению, потому что это была одна из фавориток. То есть много людей думали, что она будет в медалях. Но спорт — это такая штука, когда один день ты выигрываешь, второй день ты на пьедестале, потом можешь и вне пьедестала быть. Но здесь главное не сдаваться и просто что-то проанализировать и идти дальше, и выйти в сектор потом ещё сильнее.

Я думала, что девушки ещё смогут прыгнуть 1.97 м и мы будем прыгать ещё 1.99 м. То есть у меня не было [того мнения, что 1.97 м — решающая высота]. Но, конечно, мне хотелось прыгнуть с первой попытки и вообще хотелось прыгать с первой попытки, но получилось, как получилось, — передаёт слова Магучих «Суспільне Спорт».