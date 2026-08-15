Оляновская завоевала бронзу в полумарафоне по спортивной ходьбе на ЧЕ-2026 по лёгкой атлетике
Для сине-желтых это третья медаль на континентальном первенстве
Украинка Людмила Оляновская завоевала бронзовую медаль в полумарафоне по спортивной ходьбе на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике.
Оляновская преодолела дистанцию за 1:31.07 часа, уступив серебряной призерке Александрине Михай из Италии три секунды. Победительницей соревнований стала представительница Испании Мария Перес.
Еще одна украинская спортсменка, Мария Сахарук, финишировала 8-й с результатом 1:34.28 часа.
Эта медаль стала третьей для сборной Украины на Евро-2026. Ранее бронзу в метании молота завоевал Михаил Кохан, а серебро в прыжках в высоту выиграл Олег Дорошчук.