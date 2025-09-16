Олег Шумейко

16 сентября в четвертый соревновательный день чемпионата мира-2025 по легкой атлетике два украинца выступят в финалах.

Олег Дорощук будет бороться за награды ЧМ-2025 в прыжках в высоту. Начало выступлений в секторе – в 14:35 по киевскому времени. Трансляцию смотрите на Youtube канале Суспільне Спорт:

Михаил Кохан будет соревноваться в секторе для метания молота. За выступлениями бронзового призера следите на Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 15:01 по киевскому времени.

Напомним, что Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд.