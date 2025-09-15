6,30 метра! Дюплантис установил новый мировой рекорд на чемпионате мира
Швед в 14-й раз обновил мировой рекорд
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на чемпионате мира-2025, который проходит в Токио (Япония).
Двукратный олимпийский чемпион покорил высоту 6,30 м с третьей попытки. Стоит отметить, что победу на турнире он гарантировал себе еще после прыжка на 6,15 м.
Предыдущий мировой рекорд Дюплантис установил в августе 2025 года — тогда он преодолел планку на высоте 6,29 м.
Отметим, что швед в 14-й раз обновил мировой рекорд.
