Денис Седашов

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на чемпионате мира-2025, который проходит в Токио (Япония).

Двукратный олимпийский чемпион покорил высоту 6,30 м с третьей попытки. Стоит отметить, что победу на турнире он гарантировал себе еще после прыжка на 6,15 м.

Världsrekord 6.30!!

VM-Guld!! 🏆

Armand Duplantis pic.twitter.com/PLPATekTxC — Richard Herrey (@RichardHerrey) September 15, 2025

Предыдущий мировой рекорд Дюплантис установил в августе 2025 года — тогда он преодолел планку на высоте 6,29 м.

Отметим, что швед в 14-й раз обновил мировой рекорд.

