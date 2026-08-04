Сергей Разумовский

На чемпионате Европы по легкой атлетике 2026 года во второй раз вручат специальные золотые короны. Помимо престижной награды, победители получат и значительное финансовое вознаграждение – по 50 тысяч евро.

Организаторы сообщили, что в целом разыграют десять таких наград – по пять среди мужчин и женщин. Определять лучших атлетов будут не в каждой отдельной дисциплине, а в рамках пяти объединенных групп.

Если вспомнить самую известную украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих, то в одну из категорий войдут все виды прыжков: прыжки в высоту, длину, с жердью и тройной прыжок. В других группах также объединят родственные легкоатлетические дисциплины.

Победителя и победительницу в каждой категории определят по очковой системе World Athletics. Специальная таблица позволит сравнить результаты спортсменов в разных видах программы и установить лучший показатель среди представителей каждой группы.

Впервые золотые короны вручили на чемпионате Европы 2024 года, который проходил в Риме. После успешного дебюта организаторы решили сохранить эту практику и на следующем континентальном первенстве.

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