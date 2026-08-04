Дополнительная мотивация для Магучих: на ЧЕ-2026 по легкой атлетике снова разыграют золотые короны
Не только медалями
На чемпионате Европы по легкой атлетике 2026 года во второй раз вручат специальные золотые короны. Помимо престижной награды, победители получат и значительное финансовое вознаграждение – по 50 тысяч евро.
Организаторы сообщили, что в целом разыграют десять таких наград – по пять среди мужчин и женщин. Определять лучших атлетов будут не в каждой отдельной дисциплине, а в рамках пяти объединенных групп.
Если вспомнить самую известную украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих, то в одну из категорий войдут все виды прыжков: прыжки в высоту, длину, с жердью и тройной прыжок. В других группах также объединят родственные легкоатлетические дисциплины.
Победителя и победительницу в каждой категории определят по очковой системе World Athletics. Специальная таблица позволит сравнить результаты спортсменов в разных видах программы и установить лучший показатель среди представителей каждой группы.
Впервые золотые короны вручили на чемпионате Европы 2024 года, который проходил в Риме. После успешного дебюта организаторы решили сохранить эту практику и на следующем континентальном первенстве.
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