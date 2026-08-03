Денис Седашов

Украинская теннисистка Вероника Подрез (134 WTA) успешно начала выступления на хардовом турнире серии WTA 125 в Варшаве (Польша).

В стартовом матче (1/16 финала) украинка в двух сетах обыграла представительницу Австралии Елену Мичич (269 WTA). Поединок длился 1 час и 36 минут и завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

В течение встречи Подрез выполнила 3 эйса, допустила 7 двойных ошибок, реализовала 5 из 11 брейк-поинтов и отдала 3 гейма на своей подаче.

Во втором круге соревнований Подрез встретится с победительницей параллельного поединка между Викторией Грунчаковой и Сюзан Бандекки.

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