Дорощук в финале Бриллиантовой лиги. Видеотрансляция
Украинец вошел в шестерку лучших прыгунов в высоту
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
28 августа состоятся соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин в рамках финала Бриллиантовой лиги-2025.
В шестерку лучших легкоатлетов дисциплины пробился Олег Дорощук. За трансляцией следите на Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 18:53 по киевскому времени.
