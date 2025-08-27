Олег Шумейко

28 августа состоятся соревнования по прыжкам в высоту среди мужчин в рамках финала Бриллиантовой лиги-2025.

В шестерку лучших легкоатлетов дисциплины пробился Олег Дорощук. За трансляцией следите на Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 18:53 по киевскому времени.

Напомним, что Никола Олислагерс назвала Магучих любимой соперницей и объяснила почему.