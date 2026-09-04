Сергей Разумовский

В Брюсселе определили победителя финала Бриллиантовой лиги-2026 по прыжкам в высоту. Украинец Олег Дорощук, который приехал на турнир лидером мирового рейтинга и вице-чемпионом Европы, завоевал бронзовую награду. Для него это третий подряд подиум в финале сезона: в 2024 и 2025 годах он становился серебряным призером.

Дорощук безошибочно преодолел высоты 2,16, 2,21 и 2,25 метра. До последней планки вместе с ним дошел только Джанмарко Тамбери, а всего в секторе оставалось четыре спортсмена. На высоте 2,28 метра украинец использовал все три попытки без успеха и завершил выступление с результатом 2,25 метра.

Тамбери также не взял 2,28 метра, но после одной неудачной попытки перенёс планку. На высоте 2,32 метра итальянец не смог воспользоваться своим шансом, поэтому разделил бронзу с Дорощуком. Ни один из финалистов не преодолел эту планку.

Победу одержал поляк Матеуш Колодзейский, который с первой попытки взял 2,28 метра. Американец Джувон Харрисон преодолел эту высоту лишь с третьей попытки, поэтому по дополнительным показателям занял второе место.

Итоги финала: Матеуш Колодзейский и Джувон Харрисон – по 2,28 метра, Олег Дорощук и Джанмарко Тамбери – по 2,25. В субботу, 5 сентября, в 21:10 по киевскому времени в женском секторе выступят Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.