Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил о возможности подачи совместной заявки с Польшей для проведения чемпионата мира-2042. Его слова передает Politico.

Ближайшая свободная дата для проведения чемпионата мира — где-то в 2040-х годах. Поэтому планировать это нужно уже сейчас. Евро-2012? Было бы очень логично повторить этот успешный опыт. Такая заявка могла бы привлечь внимание инвесторов.

Украино-польские отношения? Мы будем работать над этим… Мы по-прежнему остаёмся страной, ориентированной на высшие спортивные достижения. Это часть нашей национальной культуры, и мы хотим развивать её, несмотря на все трудности.

Мы заинтересованы в этом, но всё начинается с инициативы спортивного сообщества или спортивной федерации. Так что посмотрим.