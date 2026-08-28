Владимир Кириченко

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко вышли в финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.

Украина девятый год подряд представлена как минимум двумя легкоатлетками в финале в этом секторе.

Их соперницами станут: австралийки Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон, представительница Ямайки Ламара Дистен и сербка Ангелина Топич.

Юлия Левченко не отобралась в финал, но она является первой запасной.

Рейтинг лучших прыгунов в высоту по итогам этапов Бриллиантовой лиги:

1. Ярослава Магучих (Украина) – 28 очков

2. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 26 очков

3. Никола Олислагерс (Австралия) – 21 очко

4. Ирина Геращенко (Украина) — 21 очко

5. Ламара Дистен (Ямайка) – 18 очков

6. Ангелина Топич (Сербия) – 16 очков

7. Юлия Левченко (Украина) – 13 очков

8. Мария Жодзик (Польша) – 13 очков

Финал Бриллиантовой лиги состоится в Брюсселе 4-5 сентября.

Напомним, Геращенко повторила личный рекорд и сенсационно вытеснила Магучих с подиума в Цюрихе.