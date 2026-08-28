Магучих и Геращенко – финалистки Бриллиантовой лиги сезона-2026, Левченко – первая запасная
Украина снова будет иметь двух спортсменок в секторе для прыжков в высоту
Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко вышли в финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.
Украина девятый год подряд представлена как минимум двумя легкоатлетками в финале в этом секторе.
Их соперницами станут: австралийки Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон, представительница Ямайки Ламара Дистен и сербка Ангелина Топич.
Юлия Левченко не отобралась в финал, но она является первой запасной.
Рейтинг лучших прыгунов в высоту по итогам этапов Бриллиантовой лиги:
1. Ярослава Магучих (Украина) – 28 очков
2. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 26 очков
3. Никола Олислагерс (Австралия) – 21 очко
4. Ирина Геращенко (Украина) — 21 очко
5. Ламара Дистен (Ямайка) – 18 очков
6. Ангелина Топич (Сербия) – 16 очков
7. Юлия Левченко (Украина) – 13 очков
8. Мария Жодзик (Польша) – 13 очков
Финал Бриллиантовой лиги состоится в Брюсселе 4-5 сентября.
Напомним, Геращенко повторила личный рекорд и сенсационно вытеснила Магучих с подиума в Цюрихе.
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