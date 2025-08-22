Лузан и Федорив — чемпионки мира в каноэ-двойке
Украинские гребчихи открыли счет наградам на первенстве мира
около 1 часа назад
Украинки Людмила Лузан и Ирина Федорив стали чемпионками мира в каноэ-двойках на дистанции 500 метров, принеся нашей сборной первую золотую награду на мировом первенстве.
Серебряную медаль завоевал экипаж из Канады, а бронзовыми призерами стали представительницы Испании.
Для Лузан эта победа стала уже пятой в карьере на чемпионатах мира, тогда как Федорив впервые поднялась на пьедестал ЧМ.
