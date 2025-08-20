Олег Гончар

На этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне (Швейцария) прошли соревнования по прыжкам в высоту.

Из-за дождя проблемы возникли у всех прыгунов. Победу одержали сразу три спортсменки — Никола Олислагерс (Австралия), Мария Жодзик (Сербия) и Кристина Гонзель (Словения), которые преодолели высоту 1.91 м с первой попытки.

Лучшей украинкой стала Юлия Левченко, которая разделила шестое место с двумя другими прыгуньями.

Ярослава Магучих, в свою очередь, завершила соревнования без результата, снявшись перед третьей попыткой на 1.91.

