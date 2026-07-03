Денис Седашов

Украинский прыгун в высоту Олег Дорошчук вошел в число претендентов на награду лучшему легкоатлету июня по версии European Athletics.

В июне Дорошчук установил лучший результат сезона в мире, прыгнув на 2.33 м на турнире в Бердичеве. Также украинец стал бронзовым призером этапа Бриллиантовой лиги в Дохе.

В номинации также представлены Карл Бебендорф (бег на 3000 м с/п), Кристьян Чех (метание диска), Ян Шоссинан (метание молота) и Педро Пичардо (тройной прыжок).

Голосование продлится до 7 июля.

Украинка Оляновская побила мировой рекорд, который держался 36 лет.