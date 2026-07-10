Сергей Разумовский

Ярослава Магучих одержала победу на чемпионате Украины по прыжкам в высоту и стала лучшей в национальном первенстве.

Украинская легкоатлетка начала выступление на турнире сразу с высоты 1,87 м и уверенно преодолела её с первой попытки. На этом этапе борьбу с Магучих в секторе продолжала Ирина Геращенко, которая также успешно взяла планку 1,87 м.

Ключевым моментом соревнований стала высота 1,93 м. Именно на ней Магучих фактически гарантировала себе чемпионский титул. Геращенко после неудачной попытки на 1,90 м решила перенести следующий прыжок на большую высоту, однако продолжить борьбу за золото ей не удалось.

Несмотря на обеспеченную победу, Магучих не завершила выступление и осталась в секторе, чтобы улучшить свой результат. Следующей для неё стала планка 1,96 м, которую она также покорила. После этого украинская прыгунья заказала высоту 2,00 м и смогла успешно её взять, завершив соревнование с очень солидным результатом.

Для Магучих эта победа стала особенной. Она впервые за пять лет завоевала золото чемпионата Украины в прыжках в высоту. В общем, это второй титул на национальном первенстве в её карьере.

Также результат 2,00 м стал для Магучих уже третьим прыжком за эту отметку в нынешнем сезоне. Украинка продолжает оставаться лидером мирового сезона с результатом 2,03 м, который она показала в начале года во Львове.

Таким образом, Магучих подтвердила статус главной фаворитки и одной из самых стабильных прыгуней сезона, уверенно выиграв чемпионат Украины и снова преодолев символический двухметровый рубеж.

Ранее Геращенко выиграла Мемориал Лонского в Бердичеве.