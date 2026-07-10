Сергей Разумовский

В четвертьфинале чемпионата мира-2026 сборная Испании одолела Бельгию в напряженном матче. Поединок завершился победой команды Луиса де ла Фуенте со счетом 2:1.

В первом тайме команды обменялись забитыми мячами. Испания открыла счет на 30-й минуте благодаря голу Фабиана Руиса. Однако бельгийцы сумели ответить еще до перерыва: на 41-й минуте Шарль Де Кетеларе восстановил равновесие и оставил интригу на вторую половину встречи.

Ключевой момент матча произошел во втором тайме, когда травму получил основной голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа. Вратарь скрючился от боли и нуждался в помощи врачей. После паузы стало понятно, что Куртуа не сможет продолжить игру, поэтому главный тренер бельгийцев Руди Гарсия был вынужден провести незапланированную замену.

Вместо Куртуа в ворота вышел Сенне Ламменс. Именно эпизод с его участием в итоге стал решающим. В конце встречи после дальнего удара представитель МЮ отбил мяч перед собой, чем воспользовался Микель Мерино. Полузащитник Испании оказался первым на добивании и забил победный мяч на 88-й минуте.

Для Мерино это уже второй важный гол подряд в плей-офф турнира. Ранее он также принес Испании победу в матче против Португалии, который завершился со счетом 1:0.

Благодаря этой победе сборная Испании пробилась в полуфинал чемпионата мира-2026. Там команда встретится с Францией. Это противостояние уже называют «скрытым финалом» турнира, так как обе сборные считаются одними из главных претендентов на титул.

Чемпионат мира-2026, четвертьфинал

Испания – Бельгия 2:1

Голы: Фабиан Руис, 30, Мерино, 88 – Де Кетеларе, 41

Испания: Симон, Кукурелья, Порро, Ляпорт, Кубарси, Руис (Педри 55), Родри, Баена (Торрес 55), Ямаль, Ольмо (Мерино 86), Оярсабаль (Вильямс 79)

Бельгия: Куртуа (Ламменс 71), де Кейпер (Сейс 61), Кастань, Мехеле, Нгой, Раскен, Ванакен (Лукаку 60), де Брюйне (Салемакерс 86), Доку, Троссард (Вицель 60), де Кетеларе

Предупреждения: Кубарси, Ляпорт – Де Брюйне, Вицель