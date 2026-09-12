Сергей Разумовский

Арман Дюплантис стал победителем первого в истории Абсолютного чемпионата мира по легкой атлетике. Шведский прыгун с шестом завоевал золотую медаль в напряженной дуэли с представителем Греции Эммануилом Каралисом.

Финальная часть соревнований завершала первый день турнира. Основная борьба за победу развернулась на рекордных для большинства спортсменов высотах. Дюплантис и Каралис остались единственными участниками в секторе.

Оба легкоатлета достигли высоты 6,20 метра. Именно на этой отметке швед сумел опередить своего принципиального соперника. Дюплантис взял планку 6,20 метра, тогда как Каралис не смог повторить этот результат.

Греческий спортсмен решил перенести неиспользованную попытку на высоту 6,25 метра, однако этот тактический ход не принес ему успеха. Каралис не преодолел планку, после чего борьба за победу фактически завершилась.

Дюплантис остался в секторе сам и получил возможность попробовать установить новый мировой рекорд. Для этого швед заказал высоту 6,32 метра. У него оставались две попытки, однако ни одна из них не завершилась успешно.

Таким образом, Дюплантис выиграл первый Абсолютный чемпионат мира, но на этот раз не смог обновить мировой рекорд. Победным для шведа стал результат 6,20 метра.

Для Дюплантиса этот титул стал очередным достижением в исключительно успешном отрезке карьеры. За последние два года швед уже завоевал золотую олимпийскую медаль, побеждал на чемпионатах мира и Европы, а также становился чемпионом сезона Бриллиантовой лиги. В этот список он добавил звание первого абсолютного чемпиона мира по легкой атлетике.

Однако в этом сезоне Дюплантис всё же пропустил финал Бриллиантовой лиги.