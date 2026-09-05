«Это ужасно»: Дюплантис объяснил, почему снялся с финала Бриллиантовой лиги
У шведа возникла боль в паху
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис пропустил финал Бриллиантовой лиги в Брюсселе.
Олимпийский чемпион был вынужден сняться с соревнований из-за боли в паху, которую почувствовал во время разминки. Слова приводит SVT.
Это ужасно – не иметь возможности соревноваться. Но мне не нравится выходить на старт, когда я не чувствую себя полностью здоровым.
Дюплантис: «Для меня Бубка – легенда. Я пытаюсь перенять у него эстафету».