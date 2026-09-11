Павел Василенко

Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин возобновил тренировочный процесс и вернулся на клубную базу после болезни. Королевский клуб опубликовал соответствующие фотографии.

Вратарь не готовился к матчу Лиги чемпионов с Интером, который завершился победой Реала со счетом 2:1. Лунин отсутствовал на базе в Вальдебебасе вместе со своими партнерами из-за гриппа.

Реал продемонстрировал, что первый номер Тибо Куртуа и резервный голкипер Лунин находятся в оптимальной форме и продолжают подготовку к игре пятого тура чемпионата Испании.

В субботу, 12 сентября, подопечные Жозе Моуриньо сыграют на домашней арене против Райо Вальекано. Андрей принимал участие в товарищеских матчах, но на старте сезона на поле еще не выходил.

Возвращение к тренировкам является хорошей новостью и для сборной Украины. Лунин может помочь сине-желтым в будущих матчах Лиги наций.

Во время ближайшей международной паузы сборной Украины предстоит провести сразу четыре поединка. Восстановление Лунина позволит вратарю продолжить подготовку к этим матчам после возвращения к работе в составе Реала.