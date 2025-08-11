Украинский метатель копья Артур Фельфнер высказался в интервью Суспільне Спорт о победе на чемпионате Украины и дальнейших планах:

Я знал, что (спина) не будет болеть так сильно, как на тренировках. Здесь движение гораздо быстрее, чем на тренировках, поэтому она не успевает схватить. Когда я метнул за 80 метров, то подошел к тренеру: он сказал, чтобы я завершал. Но я сказал, что чувствую себя хорошо и могу еще пометать. Отрабатывали технические моменты. Две попытки за 80 м: с учетом того, как я тренировался, это хорошие метры для меня.

Если честно, то мы с тренером договорились, что я буду метать на технику. Две попытки в техническом плане не удались, он сказал мне агрессивнее бежать. Я агрессивнее пробежал и метнул за 80 м. Таким образом, с техникой в общем справился.

После третьей попытки подумал, что могу метнуть гораздо лучше, затем четвертая — за 77 м, пятая — за 80 м, а в ней я в техническом моменте вообще не справился. Поэтому хотел шестую попытку метнуть лучше, но не получилось. Ничего, будем готовиться на ЧС в Токио. Все старты пропускаю, в частности этап Бриллиантовой лиги пропущу в Польше.