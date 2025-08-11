Фельфнер стал чемпионом Украины-2025, опередив ближайшего соперника на 16 м
Артур без проблем выиграл внутреннее первенство
около 1 часа назад
Артур Фельфнер / Фото - Facebook
Участник Олимпиады в Париже Артур Фельфнер стал чемпионом Украины по легкой атлетике, который прошел во Львове.
Артур стал лучшим в секторе для метания копья.
Фельфнер показал результат 80,70 м.
Чемпионкой среди женщин в этой дисциплине стала Виктория Банира.
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Метание копья. Мужчины
1. Артур Фельфнер – 80,70 м
2. Дмитрий Федусов – 64,69
3. Дмитрий Шеремет – 64,36
Женщины
1. Виктория Банира – 46,74
2. Полина Шапочка – 45,10
3. Ярослава Аполосова – 43,50
