Новозеландский легкоатлет Гемиш Керр, который стал чемпионом Бриллиантовой лиги-2025 в прыжках в высоту среди мужчин, прокомментировал женский финал турнира, который состоялся 27 августа в Цюрихе. Слова легкоатлета привел портал «Суспільне».

Керр отметил высокий уровень выступлений украинок Ярославы Магучих и Юлии Левченко, а также австралийки Николы Оллислагерс, выразив интерес к их соперничеству на предстоящем чемпионате мира в Токио. Оллислагерс победила с рекордом сезона (2,04 м), Магучих заняла второе место (2,02 м), а Левченко стала четвертой (2,00 м).

«Мы всегда стремимся прыгать как можно выше. Я понимаю, что 2.04 метра против 2.32 м у мужчин — это, возможно, более впечатляюще. Но дело еще и в том, с кем ты соревнуешься и что происходит на турнире. Если бы у нас были условия, как у девушек вчера, возможно, все было бы иначе. Но это очень вдохновляет — смотреть их соревнования и то, как высоко они летели». Гемиш Керр

Напомним, в мужском финале Керр обошел украинца Олега Дорощука, который завоевал серебро.