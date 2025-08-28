«Я чувствовал себя очень уверенно». Керр после победы в финале Бриллиантовой лиги
Для новозеландця – це первый алмаз в карьере
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Новозеландский прыгун в высоту Хэмиш Керр поделился впечатлениями после триумфа в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Слова приводит Суспільне Спорт.
В решающей дуэли он обошел украинца Олега Дорошука, преодолев высоту 2.32 м.
Сегодня я был очень уверен. Это был долгий сезон, у меня были определенные неудовлетворительные результаты, и, думаю, что они позволили мне вырасти как атлету. И сейчас, когда это необходимо, эти хорошие прыжки наконец появляются. Перед чемпионатом мира у меня много уверенности.
Левченко впервые за последние 5 лет преодолела высоту в 2 метра.