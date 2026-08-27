Сергей Разумовский

Ирина Геращенко завоевала серебряную медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Украинская прыгунья в высоту завершила соревнования с результатом 2,00 метра и повторила личный рекорд карьеры.

Еще одна представительница Украины, Ярослава Магучих, заняла четвертое место. Олимпийская чемпионка преодолела планку на высоте 1,96 метра, но не смогла продолжить борьбу за награды. Юлия Левченко завершила выступление на девятой позиции.

Хронология соревнований

Ирина Геращенко и Юлия Левченко начали финал с более низких высот и без дополнительных попыток преодолели стартовые планки. Ярослава Магучих решила вступить в борьбу позже и начала выступление с высоты 1,93 метра.

Планку 1,93 метра с первой попытки взяли Магучих и Геращенко. Левченко после двух неудачных прыжков решила перенести последнюю попытку на высоту 1,96 метра. Однако преодолеть эту планку украинке не удалось, поэтому она завершила соревнования на девятой позиции.

Результат Левченко также означал, что она потеряла шансы отобраться в финал Бриллиантовой лиги. Вместо этого Геращенко и Магучих продолжили борьбу за медали. Обе украинки взяли высоту 1,96 метра с первой попытки.

На высоте 1,98 метра Геращенко вновь не допустила ошибки. Украинка преодолела планку с первого прыжка и повторила свой лучший результат сезона. На тот момент Ирина оставалась единственной участницей, прошедшей все высоты с первой попытки. Всего ей удалось безошибочно преодолеть шесть планок подряд.

После высоты 1,98 метра в секторе остались четыре спортсменки. Геращенко, нидерландка Никола Олислагерс и представительница Черногории Мария Вукович взяли эту высоту. Ярослава Магучих не смогла сделать это с первой попытки и перенесла две попытки на 2,00 метра.

Геращенко продолжила выступление на высоте 2,00 метра. Украинка с первой попытки преодолела планку и повторила личный рекорд карьеры. Этот результат гарантировал ей место на пьедестале почета.

Олислагерс покорила высоту 2,02 метра, что позволило ей занять первое место. Геращенко завершила соревнования второй с результатом 2,00 метра. Вукович завоевала бронзовую медаль, остановившись на отметке 1,98 метра.

Магучих после результата 1,96 метра осталась без медали и заняла четвертое место. Украинка пыталась продолжить борьбу на высоте 2,00 метра, однако преодолеть ее не смогла.

🏆 Итоговые результаты

Первое место – Никола Олислагерс, Нидерланды – 2,02 метра.

Второе место – Ирина Геращенко, Украина – 2,00 метра.

Третье место – Мария Вукович, Черногория – 1,98 метра.

Благодаря серебряной медали в Цюрихе Геращенко отобралась в финал Бриллиантовой лиги. Она выступит в решающем турнире вместе с Магучих, которая также получила право участвовать в финале по итогам сезона. Финал Бриллиантовой лиги состоится в Брюсселе 4 – 5 сентября.

Напомним, Украинка Климець одержала победу на соревнованиях серебрянойсерии в Венгрии.